Шмыгаль рассказал, куда пойдут деньги из транша МВФ

Украина уже получила первый транш от МВФ в размере $2,7 млрд.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что средства от Международного валютного фонда будут направлены на приоритетные расходы, а именно выплату пенсий, зарплат учителей и врачей, а также социальные выплаты населению.

Об этом премьер заявил на заседании правительства, сообщает Телеграмм-канал Правительство online.

Он напомнил, что недавно Международный валютный фонд утвердил для Украины программу финансирования на $15,6 млрд.

"Вчера первый транш в размере $2,7 млрд уже поступил в госбюджет. Эти средства сразу направим на финансирование приоритетных расходов, в том числе пенсий, социальных выплат, зарплат учителей и врачей", — отметил Шмыгаль.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина пообещала МВФ отойти от введенных с начала войны экстренных мер в экономике и подготовить стратегию перехода к гибкому обменному курсу.

Кроме того, мы ранее информировали, что исполнительный совет МВФ 31 марта утвердил программу финансирования Украины на 15,6 млрд долларов. в течение четырех лет, чтобы удовлетворить неотложные потребности государства на фоне полномасштабной войны.

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