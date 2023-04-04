Шмигаль розповів, куди підуть гроші з траншу МВФ

Україна вже отримала перший транш від МВФ у розмірі $2,7 млрд.

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що кошти від Міжнародного валютного фонду будуть спрямовані на пріоритетні видатки, а саме на виплату пенсій, зарплат вчителів і лікарів, а також на соціальні виплати населенню.

Про це премʼєр заявив на засіданні уряду, інформує телеграм-канал Уряд online.

Він нагадав, що нещодавно Міжнародний валютний фонд затвердив для України програму фінансування на $15,6 млрд.

"Учора перший транш у розмірі $2,7 млрд уже надійшов до держбюджету. Ці кошти одразу спрямуємо на фінансування пріоритетних видатків, зокрема пенсій, соціальних виплат, зарплат учителів і лікарів", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна пообіцяла МВФ відійти від запроваджених від початку війни екстрених заходів в економіці і підготувати стратегію переходу до гнучкого обмінного курсу.

Крім того, ми раніше інформували, що виконавча рада МВФ 31 березня затвердила програму фінансування України на 15,6 млрд дол. протягом чотирьох років, щоб задовольнити невідкладні потреби держави на тлі повномасштабної війни.

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