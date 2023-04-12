Україна забезпечена фінансами щонайменше до кінця року — США

США, Євросоюз та інші міжнародні донори вже акумулювали фінансові ресурси для допомоги Україні.

Україна вже зараз забезпечена фінансовою допомогою до кінця поточного року.

Про це заявила голова Міністерства фінансів США Джанет Єллен у виступі перед учасниками зборів Міжнародного валютного фонду та Світового банку у Вашингтоні, інформує Голос Америки.

Вона зазначила, що США, Євросоюз та інші міжнародні донори вже акумулювали фінансові ресурси для допомоги Україні, щоб. Вона могла покривати власні витрати до кінця 2023 року.

Міжнародний валютний фонд вважає, що потреби України у зовнішньому фінансуванні становитиме $115 млрд, якщо війна в Україні звершиться в середині 2024 року. Якщо війна затягнеться ще на рік, то ця потреба зросте до $140 млрд.

У своєму виступі міністерка зазначила, що США та партнери знайдуть гроші, щоб покрити потреби України навіть якщо війна затягнеться.

"Я переконана у стійкій двопартійній підтримці (Конгресу США), і це ж стосується наших партнерів", – сказала міністерка.

Вона зазначила, що наразі для допомоги Україні працює спеціальна міжнародна платформа, на якій збирають кошти для Києва. Крім того, наразі заплановані кошти на невідкладне відновлення та пріоритетні напрямки, наприклад, на реконструкцію енергомереж.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська влада розраховує, що у наступні 5-7 років Київ отримає приблизно $100 млрд російських грошей, які арештовані по всьому світі.

Крім того, ми раніше інформували, що 31 березня Виконавча рада МВФ схвалила чотирирічну програму фінансування в розмірі 15,6 мільярда доларів для України. Це рекордний кредит для України.

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