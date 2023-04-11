В Минобороны заявили, что Россия превращает Бахмут в Алеппо

В Минобороны заявляют, что если бы не оборона города, то российские войска продвигались вглубь страны.

Российские войска превратили часть Бахмута в сирийский город Алеппо, используя тактику полного уничтожения.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр заявила в эфире телемарафона.

Она сообщила, что агрессоры концентрируют в Бахмуте не только "вагнеровцев", но и регулярные российские войска. Украинские военные уже уничтожили значительную часть "вагнеровцев".

"Враг не оставляет своей цели — взять Бахмут. На сегодняшний день там идут ожесточенные бои. Там серьезная используется артиллерия и авиация со стороны врага. Часть районов города враг превратил в Алеппо. Они используют тактику полного уничтожения, разрушения зданий, позиций", — рассказала она. .

Кроме того, Маляр заявила, что если бы не оборона города, то российские войска продвигались вглубь страны.

Отметим, что сирийский город Алеппо потерпел большие разрушения во время гражданской войны в Сирии. Одним из главных факторов уничтожения города были бомбардировки российской авиацией.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские прокуроры собрали сотни данных на российских военных преступников за их агрессию в Украине и отмечают их на специальной доске. Среди преступников РФ как высокопоставленные должностные лица, включая министра обороны Сергея Шойгу, так и другие командиры низших рангов, например известные полковники, отвечавшие за одни из самых жестоких ракетных атак на Украину.

Кроме того, мы ранее информировали, что администрация президента США Джо Байдена решила сосредоточиться на усилении украинской системы ПВО.

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