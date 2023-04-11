"Готовы бежать": эксперт рассказал о ситуации в Бахмуте

Российские войска готовы бежать из Бахмута. В частности, об этом свидетельствует заявление главаря ПИК "Вагнер" Евгения Пригожина о том, что для предстоящего контрнаступления Украина собрала до 400 тысяч человек личного состава.

Такое мнение высказал лётчик-инструктор, полковник Вооруженных сил Украины в запасе, военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, если ВСУ начнут движение в районе Бахмута и Белогоровки, то там очень неудобное положение для обороны и россияне не смогут удержаться.

"Проблема у Пригожина и, что он прекрасно знает свое положение в это время в районе Бахмута. Особенно после того, как они вышли за Бахмут в сторону Славянска. И он примерно представляет, что ему нужно будет говорить россиянам, почему он побежал. В ближайшее время он начнет убегать", — с уверенностью заявил эксперт.

Полковник добавляет, что одного корпуса хватит для того, чтобы Пригожин просто побежал, его ОЗУ.

Отметим, что по состоянию на 11 апреля ситуация в Бахмуте Донецкой области остается тяжелой, однако контролируемой.

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