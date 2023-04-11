"Готові втікати": експерт розповів про ситуацію у Бахмуті

Російські війська готові втікати з Бахмута. Зокрема, про це свідчить заява ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина про те, що для майбутнього контрнаступу Україна зібрала до 400 тисяч чоловік особового складу.

Таку думку висловив льотчик-інструктор, полковник Збройних сил України в запасі, військовий експерт Роман Світан.

За його словами, якщо ЗСУ почнуть рух в районі Бахмута і Білогорівки, то там дуже незручне становище для оборони, і росіяни не зможуть втриматися.

"Проблема у Пригожина та, що він прекрасно знає своє становище на цей час у районі Бахмута. Особливо після того, як вони вийшли за Бахмут у бік Слов'янська. І він приблизно уявляє, що йому потрібно буде говорити росіянам, чому він побіг. Найближчим часом він почне тікати", - з упевненістю заявив експерт.

Полковник додає, одного корпусу вистачить для того, щоб Пригожин просто побіг, його ОЗУ.

Зазначимо, що станом на 11 квітня ситуація у Бахмуті на Донеччині залишається важкою, проте контрольованою.

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