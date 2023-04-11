У Міноборони заявили, що Росія перетворює Бахмут на Алеппо

У Міноборони заявляють, що якби не оборона міста, то російські війська просувалися б вглиб країни.

Російські війська перетворили частину Бахмута на сирійське місто Алеппо, використовуючи тактику повного знищення.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила в ефірі телемарафону.

Вона повідомила, що наразі агресори концентрують у Бахмуті не лише "вагнерівців", але й регулярні російські війська. Українські військові вже знищили значну частину "вагнерівців".

"Ворог не полишає своєї мети – взяти Бахмут. На сьогодні там точаться запеклі бої. Там серйозна використовується артилерія і авіація з боку ворога. Частину районів міста ворог перетворив на Алеппо. Вони використовують тактику повного знищення, руйнації будівель, позицій", – розповіла вона.

Крім того, Маляр заявила, що якби не оборона міста, то російські війська просувалися б вглиб країни.

Зазначимо, що сирійське місто Алеппо зазнало великих руйнувань під час громадянської війни в Сирії. Одним з головних факторів знищення міста були бомбардування російською авіацією.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські прокурори зібрали сотні даних на російських військових злочинців за їхню агресію в Україні і позначають їх на спеціальній дошці. Серед злочинців РФ як високопосадовці, включаючи міністра оборони Сергія Шойгу, так й інші командири нижчих рангів, наприклад відомі полковники, які відповідали за одні із найжорстокіших ракетних атак на Україну.

Крім того, ми раніше інформували, що адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена вирішила зосередитись на посиленні української системи ППО.

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