Адміністрація Байдена зосередилась на посиленні української ППО - The Hill

Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена вирішила зосередитись на посиленні української системи ППО.

Про це інформує видання The Hill з посиланням на анонімне джерело в Білому домі.

Джерело видання повідомляє, що в адміністрації Байдена вважають пріоритетом нарощування української системи ППО.

"Починаючи з осені минулого року [2022] ми постійно ставимо пріоритет системам протиповітряної оборони та зміцненню можливостей ППО України", – сказав чиновник.

Видання зазначає, що у злитих документах, які нібито належать Пентагону, вказується, що українські ресурси ППО можуть вичерпатись у травні 2023 року. Ця новина "застала зненацька" американське керівництво.

Старший науковий співробітник із зовнішньої політики Майкл О’Генлон, який спеціалізується на оборонній стратегії в Інституті Брукінгса, зауважив, Вашингтону треба буде збільшити обсяг та фінансування для України.

Зазначимо, що 4 квітня Міністерство оборони США оголосило, що надасть до $500 млн на нову зброю для України. У Пентагоні заявили, що у новий пакет допомоги увійдуть боєприпаси для систем ППО Patriot та додаткові боєприпаси для комплексів NASAMS.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у комітеті з розвідки Палати представників США вважають, що витік секретних документів Міністерства оборони щодо російської агресії можуть мати фатальні наслідки для українців.

Крім того, ми раніше інформували, що Україна вже змінила деякі свої військові плани через витік секретної інформації.

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