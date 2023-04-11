Витік документів США: атакувати літак А-50 в Білорусі могли агенти СБУ

В опублікованих у Мережі таємних документах США припускається, що до атаки на літак А-50 на аеродромі Мачулищі у Білорусі могли бути причетні агенти СБУ, які проігнорували наказ спецслужби.

Про це повідомляє The Economist.

"26 лютого співробітники Служби безпеки України дійшли висновку, що вражає. Їхні власні агенти в Білорусі порушили накази та атакували російський літак спостереження раніше того дня", – йдеться у матеріалі видання.

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Там додали, що оцінку атаки на літак А-50 було позначено "цілком таємно" (найвищий рівень секретності в США) та абревіатурою SI-G. Джерела видання серед офіційних осіб розповіли – ця позначка свідчить про те, що дані були отримані завдяки радіоелектронній розвідці. Йдеться про прослуховування телефонних розмов або електронні перехоплення.

Автори матеріалу звертають увагу – витік американських документів демонструє, що США "стежать не лише за українськими генералами та шпигунами", а й за офіційними особами в Угорщині, Ізраїлі, Південній Кореї та МАГАТЕ. З оприлюдненої інформації також можна дізнатися, як Штати це роблять.

Нагадаємо, 26 лютого на білоруському аеродромі "Мачулищі" прогриміли два вибухи, внаслідок яких було пошкоджено російський літак А-50. У результаті судно вирушило на ремонт до РФ, де перебуває й досі. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджував, що атаку спланували начебто СБУ та ЦРУ, завербувавши 2014 року російського айтівця. Однак в МЗС України відкинули причетність держави.

Зауважимо 6 квітня стало відомо, що в соцмережах (Twitter і Telegram) опублікували таємні військові документи США, серед яких опинилися й ті, що стосуються контрнаступу ЗСУ. Журналісти CNN переглянули 53 "злиті" документи і один із них доводить, що Штати шпигують за президентом України Володимиром Зеленським.

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