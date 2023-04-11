Утечка документов США: атаковать самолет А-50 в Беларуси могли агенты СБУ

В опубликованных в Сети тайных документах США предполагается, что к атаке на самолет А-50 на аэродроме Мачулищи в Беларуси могли быть причастны агенты СБУ, проигнорировавшие приказ спецслужбы.

Об этом сообщает The Economist.

"26 февраля сотрудники Службы безопасности Украины пришли к поразительному выводу. Их собственные агенты в Беларуси нарушили приказы и атаковали российский самолет наблюдения раньше того дня", – говорится в материале издания.

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Там добавили, что оценка атаки на самолет А-50 была отмечена "совершенно секретно" (наивысший уровень секретности в США) и аббревиатурой SI-G. Источники издания среди официальных лиц рассказали – эта отметка свидетельствует о том, что данные были получены благодаря радиоэлектронной разведке. Речь идет о прослушивании телефонных разговоров или электронных перехватах.

Авторы материала обращают внимание – утечка американских документов демонстрирует, что США "следят не только за украинскими генералами и шпионами", но и за официальными лицами в Венгрии, Израиле, Южной Корее и МАГАТЭ. Из обнародованной информации можно узнать, как Штаты это делают.

Напомним, 26 февраля на белорусском аэродроме "Мачулищи" прогремели два взрыва, в результате которых был поврежден российский самолет А-50. В результате судно отправилось на ремонт в РФ, где находится до сих пор. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утверждал, что атаку спланировали якобы СБУ и ЦРУ, завербовав в 2014 году российского айтишника. Однако в МИД Украины отвергли причастность государства.

Заметим, 6 апреля стало известно, что в соцсетях (Twitter и Telegram) опубликовали тайные военные документы США, среди которых оказались и касающиеся контрнаступления ВСУ. Журналисты CNN пересмотрели 53 "слитых" документа и один из них доказывает, что Штаты шпионят за президентом Украины Владимиром Зеленским.

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