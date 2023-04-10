Утечка секретных данных: США шпионили за Зеленским — CNN

Материалы показывают масштабы слежки США не только за РФ, но и за ключевыми союзниками.

В слитых в соцсети секретных документах из Пентагона есть информация о том, что США шпионят за своими ключевыми союзниками, в частности, за Украиной, Южной Кореей и Израилем.

Об этом пишут издания CNN и The New York Times.

Журналисты CNN просмотрели 53 документа, попавших в открытый доступ. Один из них доказывает, что США шпионят за Зеленским. Это не удивительно, но украинские чиновники глубоко разочарованы утечкой.

Часть документов указывает на то, что США шпионят за военным и политическим руководством Украины, чтобы иметь четкое представление об украинской стратегии на поле боя. Издание отмечает, что украинское командование эффективно скрывало ключевые секреты на протяжении всей войны, поэтому для многих союзников успешная операция по освобождению Харьковской области прошлым летом стала неожиданностью. Американцы после этого хотят иметь свои данные, чтобы видеть оперативную картину и потребности Сил обороны Украины.

Некоторые из оригинальных документов разоблачают масштабы американского прослушивания ключевых союзников, в частности Южной Кореи, Израиля и Украины, сообщили журналисты.

Другая часть материалов показывает степень проникновения США в Министерство обороны России и российский ЧВК "Вагнер". Это удалось в основном путем перехвата сообщений и налаживания коммуникации с живыми источниками, но теперь они могут быть отрезаны или поставлены под угрозу.

А треть документов содержит сведения о слабых местах в вооружении армии Украины — системы ПВО, численности и готовности батальонов к критической фазе войны. Все это происходит в момент развития доверительных отношений по разведывательной информации между США и Украиной, пояснили авторы.

Союзники США также проводят оценку и пытаются определить, не пострадали ли утечки их собственные источники и методы.

Утечка данных может повлиять на ход боевых действий в Украине

Дипломаты некоторых стран сказали, что публичное раскрытие информации такого уровня вредит репутации США.

"Мы ожидаем, что в ближайшие дни США поделятся с нами оценкой ущерба, но мы не можем ждать их оценки. Сейчас мы делаем свою собственную", — сказал CNN чиновник из страны, входящей в так называемый альянс Пяти глаз (США, Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания).

Второй представитель группы Пяти глаз обеспокоен утечкой данных о боевых действиях в Украине, который может навредить ВСУ на поле боя. По его словам, вызывает тревогу один из февральских документов под названием "Россия-Украина: битва за Донбасс, вероятно, зайдет в тупик 2023 года". В документе говорится о сложностях оценки продолжительности операций в Украине.

Что известно об утечке секретных документов Пентагона

6 апреля стало известно, что чиновники администрации Байдена сообщили журналистам The New York Times, что на этой неделе в соцсетях (Twitter и Telegram) опубликовали засекреченные военные документы, касающиеся контрнаступления Сил обороны Украины в войне против России.

По словам военных аналитиков, опубликованные документы, похоже, отличаются от первоначального варианта – там завышены американские оценки потерь украинской армии и занижено вероятное количество убитых россиян. Это может свидетельствовать о попытке дезинформации со стороны Москвы, поскольку эти документы активно распространялись российскими пропагандистами. Но фото графиков ожидаемых поставок оружия, численности войск и батальонов и других планов выглядят подлинно. В Пентагоне проводят собственное расследование.

7 апреля стало известно, что в Сети опубликовали вторую партию секретных документов американских властей. В них речь идет не только об Украине, но и о деятельности США в Индо-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, действиях по борьбе с терроризмом и соперничеству с Китаем.

9 апреля Bellingcat сообщил, что документы из Пентагона начали появляться в Интернете еще в январе 2023 года на некоторых Discord-серверах.

ТСН.ua сообщал о всех деталях масштабной утечки секретной информации, в том числе и реакции на это Украины и США.

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