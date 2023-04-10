Витік секретних даних: США шпигували за Зеленським

Матеріали показують масштаби стеження США не лише за РФ, а й за ключовими союзниками.

У злитих у соцмережі секретних документах з Пентагону є інформація про те, що США шпигують за своїми ключовими союзниками, зокрема за Україною, Південною Кореєю та Ізраїлем.

Про пишуть видання CNN та The New York Times.

Журналісти CNN переглянули 53 документи, які потрапили у відкритий доступ. Один із них доводить, що США шпигують за Зеленським. Це не дивно, але українські чиновники глибоко розчаровані витоком.

Частина документів вказує на те, що США шпигують за військовим та політичним керівництвом України, аби мати чітке уявлення про українську стратегію на полі бою. Видання зазначає, що українське командування ефективно приховувало ключові секрети протягом усієї війни, тому для багатьох союзників успішна операція зі звільнення Харківської області минулого літа стала несподіванкою. Американці ж після цього хочуть мати свої дані, аби бачити оперативну картину та потреби Сил оборони України.

Деякі з оригінальних документів викривають масштаби американського прослуховування ключових союзників, зокрема, Південної Кореї, Ізраїлю та України, повідомили журналісти.

Інша частина матеріалів показує ступінь проникнення США до Міністерства оборони Росії та російської ПВК "Вагнер". Це вдалося зробити переважно шляхом перехоплення повідомлень та налагодження комунікації з живими джерелами, але тепер вони можуть бути відрізані чи поставлені під загрозу.

А третина документів містить відомості про слабкі місця в озброєнні армії України — системи ППО, чисельність та готовність батальйонів до критичної фази війни. Все це відбувається у момент розвитку довірчих відносин щодо розвідувальної інформації між США та Україною, пояснили автори.

Союзники США також проводять оцінку та намагаються визначити, чи не постраждали внаслідок витоку їхні власні джерела та методи.

Витік даних може вплинути на перебіг бойових дій в Україні

Дипломати деяких країн сказали CNN, що публічне розкриття інформації такого рівня шкодить репутації США.

"Ми очікуємо, що найближчими днями США поділяться з нами оцінкою збитків, але ми не можемо чекати їхньої оцінки. Зараз ми робимо свою власну", - сказав CNN чиновник із країни, що входить до так званого альянсу П'яти очей (США, Австралія, Канада, Нова Зеландія та Велика Британія).

Другий представник групи П'яти очей стурбований витоком даних про бойові дії в Україні, який може зашкодити ЗСУ на полі бою. За його словами, викликає тривогу один з лютневих документів під назвою "Росія-Україна: битва за Донбас, ймовірно, зайде в глухий кут 2023 року". У документі йдеться про складнощі щодо оцінки тривалості операцій в Україні.

Що відомо про витік секретних документів Пентагону

6 квітня стало відомо, що високопосадовці адміністрації Байдена повідомили журналістам The New York Times, що цього тижня в соцмережах (Twitter і Telegram) опублікували засекречені військові документи, які стосуються контрнаступу Сил оборони України у війні проти Росії.

За словами військових аналітиків, опубліковані документи, схоже, відрізняються від початкового варіанту — там завищені американські оцінки втрат української армії та занижена імовірна кількість убитих росіян. Це може свідчити про спробу дезінформації з боку Москви, оскільки ці документи активно розповсюджували російські пропагандисти. Але фото графіків очікуваних постачаннь зброї, чисельності військ і батальйонів та інших планів виглядають автентично. У Пентагоні проводять власне розслідування.

7 квітня стало відомо, що в Мережі опублікували другу партію секретних документів американської влади. У них йдеться не лише про Україну, але й про діяльність США в Індо-Тихоокеанському регіоні, на Близькому Сході, дії для боротьби з тероризмом і суперництво з Китаєм.

9 квітня Bellingcat повідомив, що документи з Пентагону почали зʼявлятися в Інтернеті ще в січні 2023 року на деяких Discord-серверах.

ТСН.uа повідомляв про всі деталі масштабного витоку секретної інформації, зокрема й реакцію на це України та США.

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