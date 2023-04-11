Ілон Маск - друг чи ворог? Що він зробив для України доброго і поганого

Американський мільярдер, засновник компанії SpaceX і власник Twitter Ілон Маск опинився в центрі уваги через відмову обмежувати акаунти російських урядових структур. В Україні Маска звинувачують у потуранні пропаганді РФ, яка прямо заохочує воєнні злочини.

Бізнесмен, який палко підтримував Україну на початку повномасштабного російського вторгнення, сьогодні відзначається неоднозначними заявами і діями.

ТСН.ua розбирався, як змінювались риторика і вчинки Ілона Маска щодо війни в Україні.

Twitter дав "зелене світло" пропаганді РФ

Ілон Маск 9 квітня відмовився обмежувати акаунти в Twitter російських урядових структур і видаляти твіт експрезидента Росії Дмитра Мєдвєдєва зі словами "Україна зникне... бо вона нікому не потрібна". Маск вважає, що "всі новини певною мірою є пропагандою", і запевняє, що Twitter не просуватиме і не обмежуватиме російські урядові акаунти, "тільки тому, що так роблять інші платформи".

За даними джерел видання BBC, з команди Twitter за керівництва Маска звільнилися кілька ключових експертів, які займалися конкретними регіонами – так званими суб'єктами загрози: від Росії до Китаю. В результаті соцмережа практично перестала боротися з проплаченою російською пропагандою.

Twitter також не вживав заходів для видалення твітів з секретними документами Пентагону про війну Росії проти України, які були злиті в Мережу.

Ілон Маск з іронією прокоментував витік секретних даних: "Так, ви можете повністю видалити речі з Інтернету — це працює ідеально і взагалі не привертає увагу до того, що ви намагалися приховати".

Крім того, українська влада критикувала Маска через те, що з трендів Twitter зникла "війна в Україні" і відбулося радикальне урізання охоплення твітів зі згадкою про російську агресію.

Проросійські заяви Маска і проблеми зі Starlink

25 лютого власник Twitter оскандалився заявою про Революцію Гідності, назвавши її "державним переворотом". Він зазначив, що експрезидент Віктор Янукович, вочевидь, виграв вибори нечесно, але "без сумніву, відбувся державний переворот".

22 лютого Маск звинуватив в ескалації війни в Україні заступницю держсекретаря США Вікторію Нуланд, заявивши, що "ніхто не просуває цю війну більше", ніж вона.

У лютому також стало відомо, що SpaceX вжила заходів, щоб українські військові не могли використовувати супутниковий інтернет від Starlink для керування безпілотниками. Як пояснили в компанії, інтернет-сервіс Starlink, "не призначений для використання у вигляді зброї".

21 січня американський мільярдер закликав уряд США не допомагати Україні завдавати ударів по об'єктах в окупованому Криму.

"Я супер проукраїнський, але безжальна ескалація дуже ризикована для України і світу", – пояснив він.

3 жовтня 2022 року Маск повторив наратив російської пропаганди про передавання Криму Україні внаслідок "помилки Хрущова". Бізнесмен висловив упевненість, що півострів має "формально бути частиною РФ", а Україна повинна мати нейтральний статус. Також він попередив, що результатом конфлікту РФ і України може стати ядерна війна.

Мільярдер пропонував провести "повторне голосування" на окупованих територіях Криму і Донбасу щодо того, "чи є вони частиною Росії чи України". Він стверджував, що "у східних регіонах більшість населення надає перевагу Росії".

Компанія Маска SpaceX у вересні 2022 року оголосила, що через великі збитки припинить фінансування супутникового зв'язку Starlink в Україні, яким користуються військові і урядовці. Компанія зажадала, щоб Пентагон сплатив рахунки на сотні мільйонів доларів за послуги зв'язку в Україні. Заява SpaceX була оприлюднена на тлі повідомлень від українських військових про масштабні збої в роботі Starlink, які могли вплинути на ситуацію на фронті.

Виник скандал, проте згодом Ілон Маск запевнив, що не відключить термінали Starlink в Україні, навіть якщо Пентагон відмовиться надавати фінансування.

Чим Маск допоміг Україні

На початку повномасштабної збройної агресії РФ проти України Ілон Маск засудив дії Кремля і надав українській армії допомогу, яку важко переоцінити.

SpaceX відправила вантажівки з терміналами Starlink в Україну, що забепечило ЗСУ надійним інтернет-зв'язком, завдяки майже 4000 супутникам компанії на навколоземній орбіті.

Окрім ЗСУ, станції супутникового Інтернету від Маска запрацювали в стратегічно важливих українських держкомпаніях, зокрема в "Укрзалізниці" та в операторі газосховищ "Укртрансгаз". Термінали Starlink підтримують енергетичну інфраструктуру, допомагають медикам у роботі, забезпечують Інтернетом "пункти незламності".

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Міністерство цифрової трансформації заявляло про плани спільно з Ілоном Маском побудувати в Україні власну наземну станцію Starlink після перемоги у війні з Росією.

Також Маск викликав президента РФ Володимира Путіна на дуель, обіцяючи побити його "однією лівою". Мільярдер закликав Україну "триматися міцно", а також висловлював підтримку тій частині росіян, які виступили проти війни.

Втім, з осені 2022 року риторика американського бізнесмена різко змінилася. Маск почав говорити про необхідність піти на поступки Росії, про нездатність України перемогти у війні, про загрозу застосування Кремлем ядерної зброї. Експерти висували версії про вплив на Маска російських спецслужб і навіть про таємні переговори бізнесмена з Володимиром Путіним.

Своєю чергою, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров стверджує, що попри безліч скандальних заяв Ілон Маск продовжує підтримувати Україну конкретними діями.

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