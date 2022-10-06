"Ілон Маск - агент впливу": скандальній заяві про Україну дали пояснення

Американський мільярдер, засновник компанії SpaceX Ілон Маск міг зробити свою скандальну заяву про Україну з подачі спецслужб Росії, які вербують лідерів громадської думки по всьому світу.

Таку думку висловив правозахисник, директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський на Youtube-каналі ТСН.

"Вони почали мобілізовувати лідерів громадської думки. Подивіться на Ілона Маска - це було зроблено навмисно, щоб це стало на порядку денному. Це почали всі обговорювати як альтернативу. Ілон Маск - це найвищий рівень... Вони скуповують активно на Заході в різних країнах лідерів громадської думки на всіх рівнях - профспілки мобілізують, інші майданчики, щоб вони Російську Федерацію відбілювали... Це величезна мережа агентів впливу", - заявив Лисянський.

Експерт зазначив, що росіяни "цього б не робили, якщо б хотіли залучати ядерну зброю..."

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"Я бачу, що РФ поступово переходить у політичну площину вирішення питання закінчення війни в Україні", - наголосив він.

На запитання, чи можна вважати заяви Ілона Маска гарною роботою спецслужб Росії, Лисянський відповів:

"Звичайно. Потрібно розуміти, що Ілон Маск - це теж чийсь проєкт. Одна людина не може побудувати заводи чи ще щось, в нього є команда. Це така медійна персона, глобальний агент впливу, до якого дослухаються, світовий лідер громадської думки. Він не політичний, в цьому і є "родзинка", що неполітичні лідери громадської думки висловлюються політично, і таким чином переконують ту частину населення, яка замислювалась - і не там, і не там, а послухала - окей, ми йому довіряємо".

Експерт додав, що йдеться про політичну технологію, і Україна повинна на це відповідати.

Скандальна пропозиція Маска

Нагадаємо, американський мільярдер і винахідник, засновник компанії SpaceX і Tesla Ілон Маск збентежив суспільство скандальною заявою щодо мирних переговорів між Україною та Росією. Він запропонував провести “повторне голосування” на незаконно захоплених Росією українських територіях. Також Маск заявив, що Росія проводить часткову мобілізацію, тому "перемога України в тотальній війні малоймовірна".

Маск також запустив у своєму Twitter голосування щодо псевдореферендумів на окупованих територіях і питання Криму.

Let’s try this then: the will of the people who live in the Donbas & Crimea should decide whether they’re part of Russia or Ukraine — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

У відповідь президент України Володимир Зеленський поставив у Twitter своє жартівливе голосування:

Який Ілон Маск вам більше подобається:

Коли підтримує Україну;

Коли підтримує Росію.

Which @elonmusk do you like more? — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 3, 2022

Українські користувачі соцмереж відреагували на заяви Маска мемами та іронічними дописами. ТСН.ua зібрав найкращі з них.

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