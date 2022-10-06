"Илон Маск – агент влияния": скандальному заявлению об Украине дали объяснение

Американский миллиардер, основатель компании SpaceX Илон Маск мог сделать свое скандальное заявление об Украине с подачи спецслужб России, вербующих лидеров общественного мнения по всему миру.

Такое мнение высказал правозащитник, директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский на Youtube-канале ТСН.

"Они начали мобилизовывать лидеров общественного мнения. Посмотрите на Илона Маска — это было сделано намеренно, чтобы это стало на повестке дня. Это начали все обсуждать как альтернативу. Илон Маск — это самый высокий уровень... Они активно скупают на Западе в разных странах лидеров общественного мнения на всех уровнях — профсоюзы мобилизуют, другие площадки, чтобы они Российскую Федерацию отбеливали... Это огромная сеть агентов влияния", — заявил Лисянский.

Эксперт отметил, что россияне "этого бы не делали, если бы хотели привлекать ядерное оружие..."

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"Я вижу, что РФ постепенно переходит в политическую плоскость решения вопроса окончания войны в Украине", – подчеркнул он.

На вопрос, можно ли считать заявления Илона Маска хорошей работой спецслужб России, Лисянский ответил:

"Конечно. Нужно понимать, что Илон Маск — это тоже чей-то проект. Один человек не может построить заводы или еще что-то, у него есть команда. Это такая медийная персона, глобальный агент влияния, к которому прислушиваются, мировой лидер общественного мнения. Он не политический, в этом и есть "изюминка", что неполитические лидеры общественного мнения высказываются политически, и таким образом убеждают ту часть населения, которая задумывалась – и не там, и не там, а послушала – окей, мы ему доверяем”.

Эксперт добавил, что речь идет о политической технологии, и Украина должна отвечать на это.

Скандальное предложение Маска

Напомним, американский миллиардер и изобретатель, основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск смутил общество скандальным заявлением о мирных переговорах между Украиной и Россией. Он предложил провести "повторное голосование" на незаконно захваченных Россией украинских территориях. Также Маск заявил, что Россия проводит частичную мобилизацию, поэтому "победа Украины в тотальной войне маловероятна".

Маск также запустил в своем Twitter голосование по псевдореферендумам на оккупированных территориях и вопросу Крыма.

Let's try this then: the will of the people who live in the Donbas & Crimea should decide whether they're part of Russia or Ukraine — Elon Musk (@elonmusk) 3 октября 2022

В ответ президент Украины Владимир Зеленский поставил в Twitter свое шуточное голосование:

Какой Илон Маск вам больше нравится:

Когда поддерживает Украину;

Когда поддерживает Россию.

Which @elonmusk do you like more? – Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) October 3, 2022

Украинские пользователи соцсетей отреагировали на заявления Маска мемами и ироническими сообщениями. ТСН.ua собрал лучшие из них.

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