Маска викликали "на килим" до Європарламенту: що трапилося

Нового власника Twitter та винахідника Ілона Маска запросили дати свідчення в Європейському парламенті.

Про це пише POLITICO.

Президент Європейського парламенту Роберта Мецола надіслала листа технологічному мільярдеру з проханням приїхати до Брюсселя для відвертої публічної розмови.

«Twitter відіграє центральну роль у демократичному житті Європейського Союзу та дає можливість для громадянського дискурсу», – написав політик.

«Twitter не повинен мимоволі ставати каталізатором ненависті, втручання у вибори та дезінформації», - переконана вона.

Посадовець переконана, що Маск прийме запрошення.

Цей крок був зроблений після низки хаотичних і суперечливих заходів, включаючи масові звільнення, відсторонення журналістів і зміни в правилах платформ, які викликали тривогу в Європі. Платформа також намагається боротися з дезінформацією та ворожим контентом.

Попри те, що Європа ухвалила кілька законів, які захищають конфіденційність людей в Інтернеті та змушують платформи боротися з дезінформацією та незаконним контентом, регулятори поки що обмежені у своїй здатності розв'язувати проблеми з соціальною мережею, які зростають

Водночас президент Європейського парламенту не має повноважень викликати керівника компанії. Однак генеральний директор Facebook Марк Цукерберг приїхав, щоб свідчити в Брюсселі на слуханнях у 2018 році, які виявилися невтішними.

Зараз неясно, чи прийме Маск запрошення.

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Маск - скандальний очільник Twitter.

Нагадаємо, що новий власник компанії Twitter Ілон Маск заявив про скасування віддаленого режиму роботи для працівників. Також у компанії пріоритетом є пошук і блокування будь-яких перевірених ботів, тролів та спаму.

Також американський мільярдер, який нещодавно придбав компанію за 44 мільярди доларів, заявив про можливе банкрутство сервісу мікроблогів Twitter. Про це повідомили американські ЗМІ.

До того ж Маск за один день звільнив майже половину співробітників Twitter: ситуація вразила навіть американського президента Джо Байдена, бо він відреагував на ситуацію, що склалася. Зауважимо, що геніальний розробник повідомив, що компанія немає іншого вибору, як скорочення, через великі витрати.

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