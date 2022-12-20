Маска вызвали "на ковер" в Европарламент: что случилось

Нового владельца Twitter и изобретателя Илона Маска пригласили дать показания в Европейском парламенте.

Об этом пишет POLITICO.

Президент Европейского парламента Роберта Мецола направила письмо технологическому миллиардеру с просьбой приехать в Брюссель для откровенного публичного разговора.

"Twitter играет центральную роль в демократической жизни Европейского Союза и дает возможность для гражданского дискурса", — написал политик.

"Twitter не должен невольно становиться катализатором ненависти, вмешательства в выборы и дезинформации", — убеждена она.

Чиновник убеждена, что Маск примет приглашение.

Этот шаг был сделан после ряда хаотических и противоречивых мер, включая массовые увольнения, отстранения журналистов и изменения в правилах платформ, вызвавших тревогу в Европе. Платформа также пытается бороться с дезинформацией и враждебным контентом.

Несмотря на то, что Европа приняла несколько законов, которые защищают конфиденциальность людей в Интернете и заставляют платформы бороться с дезинформацией и незаконным контентом, регуляторы пока ограничены в своей способности решать растущие проблемы с социальной сетью.

В то же время у президента Европейского парламента нет полномочий вызвать руководителя компании. Однако генеральный директор Facebook Марк Цукерберг приехал, чтобы свидетельствовать в Брюсселе на слушаниях в 2018 году, которые оказались безутешными.

Сейчас неясно, примет ли Маск приглашение.

Также читайте Илон Маск запустил голосование, нужно ли ему покинуть пост руководителя Twitter

Маск – скандальный руководитель Twitter.

Напомним, что новый владелец компании Twitter Илон Маск заявил об отмене удаленного режима работы для работников. Также в компании приоритетом является поиск и блокировка любых проверенных ботов, троллей и спама.

Также американский миллиардер, недавно купивший компанию за 44 миллиарда долларов, заявил о возможном банкротстве сервиса микроблогов Twitter. Об этом сообщили американские СМИ.

К тому же Маск за один день уволил почти половину сотрудников Twitter : ситуация поразила даже американского президента Джо Байдена, потому что он отреагировал на сложившуюся ситуацию. Заметим, что гениальный разработчик сообщил, что у компании нет другого выбора, как сокращения, из-за больших затрат.

Читайте также:

Очередной фанат Путина: Маск забанил Twitter Канье Веста