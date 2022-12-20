МВФ принял мониторинговую программу для Украины: что это значит

Исполнительный совет МВФ обсудил мониторинговую программу для Украины и поддержал ее.

Четырехмесячная мониторинговая программа с привлечением совета директоров (МПЗР – ред.), одобренная руководством МВФ, призвана помочь Украине поддерживать стабильность и катализировать донорское финансирование в условиях очень больших потребностей в платежном балансе и чрезвычайно высоких рисков.

Об этом говорится в заявлении на сайте Международного валютного фонда.

Основные мероприятия в рамках этой программы включают в себя усиление мобилизации доходов и оживление внутреннего долгового рынка, подготовку стратегии финансового сектора, а также повышение прозрачности и управления.

«Вторжение России продолжает оказывать разрушительное социальное и экономическое влияние на Украину. В результате этого экономическая активность резко сократилась, инфляция остается высокой, а государственные финансы находятся под чрезвычайным давлением», – заявила Гита Гопинат, первый заместитель управляющего директора МВФ.

Она добавила, что властям в основном удалось сохранить макроэкономическую и финансовую стабильность, и они намерены продолжать адаптировать политику к быстро меняющимся обстоятельствам. В то же время, потребности платежного баланса остаются очень большими, а риски чрезвычайно высокими.

Поэтому МВФ одобрило запрос органов власти по поводу мониторинга программы с участием правления. Она разработана с учетом исключительных обстоятельств Украины, чтобы помочь властям внедрять взвешенную макроэкономическую политику в этот особо трудный период и ускорить донорское финансирование.

«Большая и предполагаемая внешняя финансовая поддержка будет критически важной для успеха стратегии власти, а выплаты в начале 2023 помогут преодолеть напряжение», — говорится в сообщении.

Прогнозы МВФ

Ранее в МВФ озвучили мрачный прогноз по мировой экономике. Среди причин сложившейся ситуации усиление денежно-кредитной политики, вызванное высокой инфляцией, слабыми темпами роста в Китае, а также перебоями со снабжением и отсутствием продовольственной безопасности, вызванными полномасштабным вторжением России в Украину.

Также в Международном валютном фонде ранее заявили, что мировая инфляция близится к своему пику. Повышение стоимости жизни, война России против Украины и COVID-19 – все это сильно повлияло на мировую экономику.

К тому же в МВФ объяснили о влиянии вторжения РФ на экономику Украины. В результате полномасштабной войны ВВП резко сократился, инфляция выросла, торговля была значительно нарушена, а бюджетный дефицит вырос до беспрецедентного уровня.

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