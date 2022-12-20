Оккупантам Мелитополя не спится: в городе прозвучали взрывы

Российским захватчикам снова не до сна во временно оккупированном Мелитополе.

Оккупантам Мелитополя не могут спать.

Об этом сообщил в сообщении в социальной сети Мелитопольский городской голова Иван Федоров.

Согласно сообщению, в разных районах города в ночь на 20 декабря были слышны два громких взрыва.

«Наверное, орки проверяют готовность новогодних салютов. А мы проверяем, что не так в русне», – иронично резюмировал он.

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Какая ситуация во временно оккупированном Мелитополе

Напомним, что недавно произошел прилет в здание под Мелитополем, где находились около 150 российских кафиров. Таким образом было ликвидировано еще одно логово кафиров.

Ранее в Мелитополе ВСУ отправили на тот свет две сотни оккупантов на их базах. Раненых российских военных везли сразу в больницы Крыма, ведь в мелитопольских уже не хватает мест.

Также российские кафиры силой мобилизуют жителей Мелитополя, чтобы восполнить свои ужасные потери на фронте. Происходит выдача повесток мужчинам призывного возраста с требованием прибыть в военный комиссариат вскоре.

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