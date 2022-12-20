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Окупантам Мелітополя не спиться: у місті прозвучали вибухи

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Окупантам Мелітополя не спиться: у місті прозвучали вибухи

Фото: Associated Press

Російським загарбникам знову не до сну в тимчасово окупованому Мелітополі.

Окупантам Мелітополя не можуть спати.

Про це розповів у повідомленні у соціальній мережі Мелітопольський міський голова Іван Федоров.

Згідно з повідомленням, у різних районах міста у ніч проти 20 грудня було чутно два гучні вибухи.

«Напевно орки перевіряють готовність новорічних салютів. А ми перевіряємо, що не так у русні», - іронічно резюмував він.

Яка ситуація у тимчасово окупованому Мелітополі

Нагадаємо, що нещодавно стався приліт у будівлю під Мелітополем, де перебувало близько 150 російських окупантів. Таким чином було ліквідовано ще одне лігво окупантів. 

Раніше у Мелітополі ЗСУ відправили на той світ дві сотні окупантів на їхніх базах. Поранених російських військових везли одразу до лікарень Криму, адже в мелітопольських вже бракує місць.

Також російські окупанти силоміць мобілізують жителів Мелітополя, щоб поповнити свої жахливі втрати на фронті. Відбувається видача повісток чоловікам призовного віку з вимогою прибути до військового комісаріату незабаром. 

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Дата публікації
Перегляди
33
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