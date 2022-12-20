МВФ ухвалив моніторингову програму для України: що це означає

Виконавча рада МВФ обговорила моніторингову програму для України та підтримала її.

Чотиримісячна Моніторингова програма із залученням ради директорів (МПЗР - ред.), яка була схвалений керівництвом МВФ, покликана допомогти Україні підтримувати стабільність і каталізувати донорське фінансування в умовах дуже великих потреб у платіжному балансі та надзвичайно високих ризиків.

Про це йдеться у заяві на сайті Міжнародного валютного фонду.

Основні заходи у межах цієї програми включають посилення мобілізації доходів і пожвавлення внутрішнього боргового ринку, підготовку стратегії фінансового сектора, а також підвищення прозорості та управління.

«Вторгнення Росії продовжує мати руйнівний соціальний та економічний вплив на Україну. У результаті цього економічна активність різко скоротилася, інфляція залишається високою, а державні фінанси перебувають під надзвичайним тиском», - заявила Гіта Гопінат, перший заступник керуючого директора МВФ.

Вона додала, що владі в основному вдалося зберегти макроекономічну та фінансову стабільність, і вона має намір продовжувати адаптувати політику до обставин, що швидко змінюються. Водночас потреби платіжного балансу залишаються дуже великими, а ризики надзвичайно високими.

Тому МВФ схвалило запит органів влади щодо моніторингу програми за участю правління. Її розроблено з урахуванням виняткових обставин України, щоб допомогти владі впроваджувати зважену макроекономічну політику в цей особливо важкий період і пришвидшити донорське фінансування.

«Велика та передбачувана зовнішня фінансова підтримка буде критично важливою для успіху стратегії влади, а виплати на початку 2023 року допоможуть подолати напругу», - йдеться у повідомленні.

Прогнози МВФ

Раніше у МВФ озвучили похмурий прогноз щодо світової економіки. Серед причин ситуації, що склалася, посилення грошово-кредитної політики, викликане високою інфляцією, слабкими темпами зростання в Китаї, а також перебоями з постачанням і відсутністю продовольчої безпеки, викликаними повномасштабним вторгненням Росії до України.

Також у Міжнародному валютному фонді раніше заявили, що світова інфляція наближається до свого піку. Підвищення вартості життя, війна Росії проти України та COVID-19 - усе це сильно вплинуло на світову економіку.

До того ж у МВФ пояснили про вплив вторгнення РФ на економіку України. Унаслідок повномасштабної війни ВВП різко скоротився, інфляція зросла, торгівля була значно порушена, а бюджетний дефіцит зріс до безпрецедентного рівня.

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