Оксану Марченко оголошено в розшук

Дружина Медведчука підозрюється у фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

МВС України оголосило в розшук Оксану Марченко – колишню телеведучу та дружину підозрюваного у держзраді проросійського політика Віктора Медведчука.

Про це свідчить інформація на сайті міністерства.

В опублікованих даних вказано, що Марченко є особою, яка переховується від органів досудового розслідування. Датою її зникнення вказане 24 березня 2023 року, а місцем – Солом'янський район Києва.

Розшук Марченко стосується кримінальної справи за СТ.110-2 Ч.3 "Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади".

Скриншот з сайту МВС

Нагадаємо, в лютому СБУ ліквідувала масштабну схему підпільного фінансування російських окупаційних угруповань через компанії, які належать Марченко. Саме вона є кінцевим бенефіціаром мережі київських компаній і підприємства у Ялті, які переказували мільйонні суми на рахунки Росгвардії та МВС Росії в окупованому Криму. Марченко була оголошена підозра за СТ.110-2 Ч.3.

Згодом Управління СБУ в Івано-Франківській області викликало Марченко на допит, куди дружина Медведчука так і не з’явилася.

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