СБУ оголосила підозру Оксані Марченко у фінансуванні Росгвардії та МВС РФ під час війни

За даними СБУ, Оксана Марченко причетна до організації оборудки з фінансування російський силових структур зокрема під час війни.

Служба безпеки ліквідувала масштабну схему підпільного фінансування російських окупаційних угруповань через компанії, які належать Оксані Марченко, дружині підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука. Саме вона є кінцевим бенефіціаром мережі київських компаній і підприємства у Ялті, які переводили мільйонні суми на рахунки Росгвардії та МВС РФ в окупованому Криму.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

"Встановлено, що ці компанії платили росіянам нібито за "охорону нерухомості Медведчука" на території півострову. Крім цього, бізнес-структура Марченко регулярно поповнювала російський бюджет у вигляді сплати "податків і зборів", - йдеться у повідомленні.

Загальна сума здійснених платежів на користь Росії становить понад 50 млн у гривневому еквіваленті.

Для реалізації схеми Оксана Марченко зареєструвала у Ялті товариство зі статутним капіталом у понад 1 млрд російських рублів. Для його створення задіяла активи трьох підконтрольних інвестиційних компаній, які розташовані у Києві. Потім "кримська" фірма підписала відповідні "охоронні" угоди зі структурами Росгвардії та МВС РФ.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ компанія Марченко продовжила фінансувати бюджет окупантів, кажуть в СБУ.

Під час 11 обшуків на об’єктах нерухомості дружини Медведчука, офісах її київських компаній та за адресами проживання їхніх топменеджерів співробітники СБУ виявили: документи, комп’ютери, флешки та мобільні телефони із доказами оборудок, печатки та банківські картки, які використовували у незаконній діяльності.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Оксані Марченко та очільниці афілійованої фірми у Криму про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Їм загрожує покарання до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як мільярдерка та спонсорка рашистів Оксана Марченко з гламурної телеведучої стала ворогом України.

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