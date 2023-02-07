СБУ викликає на допит Оксану Марченко

Повістки про виклик на 14, 15 та 16 лютого.

Служба безпеки України викликала на допит екстелеведучу Оксану Марченко - дружину підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука. На допит вона має з'явитися в Управління СБУ в Івано-Франківській області.

Повістки оприлюднили 7 лютого на сайті Офісу генпрокурора.

З дат на повістках видно, що Марченко викликають до управління 14, 15 та 16 лютого 2023-го на 09:00.

Зазначається, що Марченко викликають для проведення слідчих та процесуальних дій у статусі підозрюваної у кримінальному провадженні на допит на 9 ранку 14 лютого до слідчого слідчого у особливо важливих справах Управління Служби безпеки України у Івано-Франківській області Юрія Бобуляка за адресою: Івано-Франківськ, вул. Сахарова, буд. 15.

Повістки про виклик на 15 та 16 лютого аналогічні.

Фото: Офіс генерального прокурора

Нагадаємо, СБУ ліквідувала масштабну схему підпільного фінансування російських окупаційних угруповань через компанії, які належать Оксані Марченко. Вона є кінцевим бенефіціаром мережі київських компаній і підприємства у Ялті, які переводили мільйонні суми на рахунки Росгвардії та МВС РФ в анексованому Криму.

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