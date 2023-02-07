СБУ вызывает на допрос Оксану Марченко

Повестки о вызове на 14, 15 и 16 февраля.

Служба безопасности Украины вызвала на допрос экстелеведущую Оксану Марченко – жену подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука. На допрос она должна явиться в Управление СБУ в Ивано-Франковской области.

Повестки обнародовали 7 февраля на сайте Офиса генпрокурора.

Из дат на повестках видно, что Марченко вызывают в управление 14, 15 и 16 февраля 2023 года в 09:00.

Отмечается, что Марченко вызывают для проведения следственных и процессуальных действий в статусе подозреваемой в уголовном производстве на допрос на 9 утра 14 февраля к следователю по особо важным делам Управления Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области Юрия Бобуляка по адресу: Ивано-Франковск, ул.. Сахарова, дом. 15.

Повестки о вызове на 15 и 16 февраля аналогичны.

Фото: Офис генерального прокурора

Напомним, СБУ ликвидировала масштабную схему подпольного финансирования российских оккупационных группировок через компании, принадлежащие Оксане Марченко. Она является конечным бенефициаром сети киевских компаний и предприятий в Ялте, которые переводили миллионные суммы на счета Росгвардии и МВД РФ в аннексированном Крыму.

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