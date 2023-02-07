У Житомирській області можуть аварійно вимкнути світло: що сталося

Поки в регіоні діють планові відключення електрики.

У Житомирській області 7 лютого виникла загроза аварійних відключень світла. Причина - збільшення морозів. Саме тому жителів регіону закликають зменшити споживання електрики.

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

"Жителі Житомирщини! Зниження температури призводить до перевантаження електрообладнання, що може спричинити аварійні відключення", - наголосив він.

Голова ОВА наголосив, що наразі енергетики застосовують планові відключення за графіком "червоного" сектору. Втім,у випадку збільшення споживання може виникнути необхідність застосовувати всі три сектори обмежень.

"Просимо всіх споживачів підтримати енергетиків у боротьбі на енергофронті. Для цього необхідно максимально знизити споживання електроенергії", - зазанчив Бунечко.

Нагадаємо, 7 лютого на Одещині світло в споживачів має бути кожні 2 години через 8 годин без електрики. Місцеві мешканці скаржаться в Мережі, що в багатьох електроенергія відсутня по 12-15 годин поспіль. У ДТЕК Одеські електромережі пояснюють, що тривала відсутність світла пов'язана з масштабною аварією на ключовій підстанції "Укренерго" в Одесі, яка сталася 4 лютого.

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