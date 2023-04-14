Понимают, что проиграют войну: Подоляк об отмене парадов в России

Россияне не ожидали, что понесут столь большие потери в Украине.

В Кремле начинают понимать, что они проиграют в войне против Украины, поэтому объявляют об отмене громких военных парадов на 9 мая.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает 24 канал.

Он предложил россиянам провести акцию "Бессмертный полк", но на этот раз взять с собой настоящие лица. "Таких потерь, которые они понесли на этой войне, думаю, они не ожидали", — заявил он.

Подоляк отметил, что Россия стала полностью закрытой страной, где ограничили права и производят тотальную мобилизацию. Также российские власти истерически ищут новое вооружение. По словам Подоляка, в России уже понимают, что полностью находятся в войне.

"Это полностью сломало психику этих людей. Россияне наконец-то поняли, что опасность будет только масштабироваться и будет касаться каждого из них. У них будет немного вариантов: попасть в концентрационный лагерь внутри России, или стать мобилизованным и фактически взять билет в одну сторону", – подчеркнул Подоляк.

В то же время россияне понимают, что. Поражение в войне в Украине повлечет физическую и юридическую ответственность.

Напомним, ранее сообщалось, что в некоторых регионах России и в оккупированном Крыму отменили парад военной техники на 9 мая. Это может быть связано с потерями техники на войне против Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что руководитель российского террористического НПК "Вагнера" Евгений Пригожин призвал прекратить войну против Украины, поскольку "целые спецоперации были достигнуты".

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