Розуміють, що програють війну: Подоляк про скасування парадів у Росії

Росіяни не очікували, що понесуть такі великі втрати в Україні.

У Кремлі починають розуміти, що вони програють у війні проти України, тому оголошують про скасування гучних військових парадів на 9 травня.

Таку думку висловив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, інформує 24 канал.

Він запропонував росіянам провести акцію "безсмертний полк", але цього разу взяти з собою справжні обличчя. "Таких втрат, які вони зазнали на цій війні, думаю вони не очікували", - заявив він.

Подоляк зазначив, що Росія стала повністю закритою країною, де обмежили права і проводять тотальну мобілізацію. Також російська влада істерично шукає нове озброєння. За словами Подоляка, у Росії вже розуміють, що повністю перебувають у війні.

"Це повністю зламало психіку цих людей. Росіяни нарешті зрозуміли, що небезпека буде лише масштабуватись і стосуватиметься кожного з них. У них буде небагато варіантів: потрапити в концентраційний табір всередині Росії, або стати мобілізованим і, фактично, взяти білет в одну сторону", - наголосив Подоляк.

Водночас росіяни розуміють, що. Поразка у війні в Україні потягне за собою фізичну та юридичну відповідальність.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у деяких регіонах Росії та в окупованому Криму скасували парад військової техніки на 9 травня. Це може бути пов’язане із втратами техніки на війні проти України.

Крім того, ми раніше інформували, що керівник російської терористичної ПВК "Вагнера" Євген Пригожин закликав припинити війну проти України, оскільки "цілі спецоперації були досягнуті".

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