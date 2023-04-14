У Москві через страх перед терактами відмовилися від святкової традиції

Першотравневого параду цього року в столиці держави-агресорки проводити не будуть.

У п'ятницю, 14 квітня, федерація профспілок Росії повідомила, що традиційний парад з нагоди 1 Травня цього року у Москві не відбудеться через "високу" терористичну загрозу.

Про це повідомляють російські пропагандисти з посиланням на віце-президента федерації профспілок держави-агресорки Олександра Шершукова.

“Парадів і демонстрацій у столиці не буде, але урочистий мітинг запланований”, - заявив він, пояснивши це рішення тим, що “рівень терористичної небезпеки високий навіть у регіонах, віддалених від місць проведення “спеціальної військової операції”, як завуальовано називають війну в Україні.

Свято 1 Травня в Росії організовується лояльними до російської влади профспілками. Зазвичай з нагоди Дня праці, який є вихідним для всієї країни, в Москві і в передмісті відбувається багато масштабних культурних і політичних заходів.

Російська влада після вибуху в Санкт-Петербурзі, в результаті якого загинув російський пропагандист і “військкор” Владлен Татарський, наполягала на підвищенні терористичної небезпеки, звинувачуючи Україну, Захід і російську опозицію в організації нападів.

Нагадаємо, у деяких регіонах Росії та в окупованому Криму скасували парад військової техніки на 9 травня. Це може бути пов’язане із втратами техніки на війні проти України.

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