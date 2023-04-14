Первомайского парада в этом году в столице государства-агрессорки проводить не будут.

В пятницу, 14 апреля, федерация профсоюзов России сообщила, что традиционный парад по случаю 1 Мая в этом году в Москве не состоится из-за "высокой" террористической угрозы.

Об этом сообщают российские пропагандисты со ссылкой на вице-президента федерации профсоюзов государства-агрессорки Александра Шершукова.

"Парадов и демонстраций в столице не будет, но торжественный митинг запланирован", — заявил он, объяснив это решение тем, что "уровень террористической опасности высок даже в регионах, отдаленных от мест проведения "специальной военной операции", как завуалированно называют войну в Украине .

Праздник 1 Мая в России организуется лояльными к российским властям профсоюзами. Обычно по случаю Дня труда, выходного для всей страны, в Москве и в пригороде проходит много масштабных культурных и политических мероприятий.

Российские власти после взрыва в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб российский пропагандист и военнослужащий Владлен Татарский, настаивали на повышении террористической опасности, обвиняя Украину, Запад и российскую оппозицию в организации нападений.

Напомним, в некоторых регионах России и в оккупированном Крыму был отменен парад военной техники на 9 мая. Это может быть связано с потерями техники на войне против Украины.

Читайте также: