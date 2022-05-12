"Старий маразматик": окупант оцінив промову Путіна на параді

ГУР перехопило розмову російського окупанта з подругою, у якій він ділиться враженнями від військового параду у Москві на честь 9 Травня.
Перехоплення розмов окупанта зі своєю подругою продемонструвало, як саме ставляться росіяни до параду у Москві.
Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.
Загарбник не розуміє причини проведення урочистостей в столиці РФ.
"Через COVID парад скасували, а через війну – ні. Логічно..." - коментує він.
Його подруга і взагалі ставить під сумнів адекватність Путіна та не може збагнути логіку ходу думок президента РФ.
"Путін на параді віддав шану загиблим в Одесі 2014 року. Він адекватний взагалі, ні? Його промова - це якась жесть. До чого тут Одеса, Донбас, Суворов, Мономах і Велика Вітчизняна війна?"
"Ну, що ти хочеш. Старий маразматик уже", - коментує окупант.
Раніше повідомлялося, що офіційні особи США сприйняли президента Росії Володимира Путіна приглушеним і покореним, коли він виголосив свою промову під час параду 9 Травня.
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