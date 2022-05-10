"Явна брехня та абсурд", - Білий дім про промову Путіна на параді

"Явна брехня та абсурд", - Білий дім про промову Путіна на параді

Білий дім назвав промову Путіна на параді абсурдом.

У Білому домі вважають, що зміст промови президента РФ Володимира Путіна на параді 9 травня Москві є брехнею та абсурдом.

Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

"Припущення, буцімто війна, яку веде президент Путін, була спричинена планами Заходу, – це явна брехня та абсурд", - зазначила вона.

За її словами, інші заяви Путіна на параді є ще однією версією перегляду історії, яка набула форми дезінформації і вже мали місце в російських методичках.

Також Псакі назвала Путіна і Кремль фабрикою дезінформації.

Надаємо, колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін зазначив, що текст промови Путінa на 9 Травня свідчить про його страх і нервове ставлення до війни в Україні. Своїми словами на параді глава Кремля натякав, що хоче розмовляти із Заходом.

Читайте також: