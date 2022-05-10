17 тисяч доларів за допомогу: в Україні під суд відправили екснардепа від фракції "БПП"

В Україні під суд відправили колишнього нардепа від фракції “Блок Петра Порошенка”.
Він підозрюється в шахрайстві.
Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.
Як повідомляється, слідчі завершили розслідування стосовно колишнього нардепа України VIII скликання. Позаштатний радник голови Держекоінспекції пообіцяв агропредприємцю допомогу в отриманні позитивного висновку оцінки впливу на природу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.
Така послуга підприємцю коштувала б 17 тисяч доларів. Але під час отримання частини суми — 15 тисяч доларів — нардепа затримали правоохоронці.
“Кваліфікація правопорушення: шахрайство, вчинене у великих розмірах — ч. 3 ст. 190 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років”, — наголосили в ДБР.
Нагадаємо, що у Миколаєві затримали колаборанта, через якого окупанти ракетами обстріляли захисників України.
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