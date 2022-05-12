"Старый маразматик": оккупант оценил речь Путина на параде

ГУР перехватило разговор российского оккупанта с подругой, в которой он делится впечатлениями от военного парада в Москве в честь 9 Мая.

Перехват разговоров оккупанта со своей подругой продемонстрировал, как именно относятся россияне к параду в Москве.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

Захватчик не понимает причины проведения торжеств в столице РФ.

"Из-за COVID парад отменили, а из-за войны – нет. Логично..." — комментирует он.

Его подруга и вообще ставит под вопрос адекватность Путина и не может понять логику хода мнений президента РФ.

"Путин на параде отдал честь погибшим в Одессе в 2014 году. Он адекватен вообще, нет? Его речь – это какая-то жесть. При чем здесь Одесса, Донбасс, Суворов, Мономах и Великая Отечественная война?"

"Ну что ты хочешь. Старый маразматик уже", — комментирует оккупант.

Ранее сообщалось, что официальные лица США восприняли президента России Владимира Путина приглушенным и покоренным, когда он произнес свою речь во время парада 9 Мая.

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