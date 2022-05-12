Арестович рассказал, где был Ермак в первые дни войны

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак не покидал Киев, когда 24 февраля в Украине началась война.

Более того – он был постоянно с президентом Владимиром Зеленским. Кроме того, как и глава государства, не желал эвакуироваться за пределы столицы.

Об этом в интервью Наталии Мосейчук сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Он подчеркнул, что Ермак – ближний круг президента Зеленского.

"Он (Ермак — Ред.) также был против эвакуации. У Ермака родители остались в Киеве. Он даже их не вывозил. Он, в отличие от многих работников Офиса президента, которых Зеленский выпускал в сутки, или на тот срок, который нужен был, чтобы вывезти семьи, остался. Был еще один эпизод, когда люди уезжали и возвращались, когда архивы увозились", — рассказал Арестович.

Кроме того, в разговоре советник Ермака рассказал интересную историю: "Ермак не смог одеть бронежилет, потому что он на него не налез. Поэтому он сказал, что будет с автоматом, но без бронежилета".

Как сообщалось, Алексей Арестович рассказал, почему президент Украины Владимир Зеленский не сел на американский самолет и не покинул Украину, когда РФ полномасштабно напала на государство.

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