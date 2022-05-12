Арестович розповів, де був Єрмак у перші дні війни

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак не залишав Київ, коли 24 лютого в Україні розпочалася війна.

Більше того - він був постійно із президентом Володимиром Зеленським. Крім того, як і глава держави, не хотів евакуюватися за межі столиці.

Про це в інтерв'ю Наталії Мосейчук сказав радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

Він наголосив, що Єрмак - ближнє коло президента Зеленського.

"Він (Єрмак - Ред.) також був проти евакуації. У Єрмака батьки залишилися в Києві. Він навіть їх не вивозив. Він, на відміну від багатьох працівників Офісу президента, яких Зеленський випускав на добу або на той термін, що потрібен був, щоб вивезти родини, залишився. Був ще один епізод, коли люди виїжджали і поверталися, коли архіви вивозили", - розповів Арестович.

Крім того, у розмові радник Єрмака розповів цікаву історію: "Єрмак не зміг одягнути бронежилет, тому що він на нього не наліз. Тож він сказав, що буде з автоматом, але без бронежилета".

Як повідомлялося, Олексій Арестович розповів, чому президент України Володимир Зеленський не сів на американський літак і не залишив Україну, коли РФ повномасштабно напала на нашу державу.

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