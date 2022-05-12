Перейменована "ОПЗЖ" припинила існування у Верховній Раді

Група "Платформа за життя та мир", в яку перейменувалася колишня "Опозиційна платформа – За життя" більше не існує у Верховній Раді.

Про розпуск "ПЗЖМ" оголосили в парламенті 12 травня.

Слід зазначити, що раніше колишні 23 нардепи проросійської фракції "Опозиційна платформа - За життя", діяльність якої призупинено, раніше "воскресли" в депутатській групі "Платформа за життя та мир". Очолив групу Юрій Бойко.

Частина з колишньої ОПЗЖ перейшла на бік ворога, а залишки утворили нову групу у парламенті. Проте депутати ВР проголосували за те, щоб заборонити колишнім проросійським депутатам брати участь у пленарних засіданнях Верховної Ради.

Крім того, представники депутатської фракції "Партія "За майбутнє" наполягли на тому, щоб усі члени "Опозиційної платформи "За життя" взагалі ніколи більше не заходили до сесійної зали ВР, "незалежно від того, як вони переназвуть себе".

"Через цих людей ми втратили десятки тисяч громадян": нардеп "За майбутнє" про заборону "ОПЗЖ"

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