У Кремлі готуються до Дня перемоги: що відомо

Росіяни не змінюють свої традиції, незважаючи на війну.

У Кремлі почали підготовку до Дня перемоги (9 травня). Однак що саме збираються показувати - достеменно невідомо. Натомість добре відомо, які втрати щоденно зазнає російська армія у війні проти України. За даними Генштабу, станом на 3 квітня втрати становлять 175 160 окупантів.

У Кремлі заявили, що генеральна репетиція до параду відбудеться 7 травня. А парад відбудеться 9 травня на Красній площі.

Крім того, Кремль розпочав процедуру акредитації на парад та його репетицію – заявку на акредитацію можна подати до 12 квітня.

Міністр оборони Сергій Шойгу раніше уточнював, що на параді візьмуть участь понад 10 тисяч осіб та 125 одиниць озброєння та військової техніки.

Нагадаємо, минулого року під час виступу на параді Путін заявив, що колективний Захід не надав Росії "гарантій безпеки" і у РФ "не було іншого виходу", окрім як напасти на Україну.

Чому тільки РФ святкує день перемоги – історик Ярослав Грицак

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