"На нас чекає нова битва за Маріуполь": Андрющенко попередив про "запеклі бої" за місто 

Він закликав не вірити у те, що в окупантів у Маріуполі панують панічні настрої.

Російські окупанти у Маріуполі боїться українського контрнаступу і тому продовжують укріплюватись у місті.

Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Мости. Азовсталь. Ілліча. Порт. Не варто пірнати в самообман та вірити заспокійливим вигаданим новинам про панічні настрої окупантів в Маріуполі. Росіяни готують місто до оборони та запеклих боїв. Іноді смішно та по- ідіотськи, але готують. Максимальна мілітарізація міста прямо вказує, що ніякого херсонського сценарію тут не планують. Сподіваюсь, поки", - написав він.

Він закликав не вірити у те, що в окупантів у Маріуполі панують панічні настрої. Вони готові битися за місто.

"Робітники військової комендатури та офіцери гарнізону оборони міста вже шукають в оренду будинки на морі. Цивільні окупанти скуповують сільгосп розсаду та розбивають городи. Вони знов вірять, що тут назавжди. Тому нас чекає нова битва за Маріуполь. Однозначно. Та не знецінюйте важку роботу наших Героїв вигаданими “паніками окупантів", - йдеться у дописі посадовця.

Нагадаємо, у Маріуполі проводять "зачистку" та шукають партизанів після підриву авто колаборанта Москвіна.

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