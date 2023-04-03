В Кремле готовятся ко Дню победы: что известно

Россияне не меняют свои традиции, несмотря на войну.

В Кремле начали подготовку ко Дню победы (9 мая). Однако что именно собираются показывать – точно неизвестно. В то же время хорошо известно, какие потери ежедневно терпит российская армия в войне против Украины. По данным Генштаба, по состоянию на 3 апреля потери составляют 175 160 оккупантов.

В Кремле заявили, что генеральная репетиция парада состоится 7 мая. А парад состоится 9 мая на Красной площади.

Кроме того, Кремль приступил к процедуре аккредитации на парад и его репетиции – заявку на аккредитацию можно подать до 12 апреля.

Министр обороны Сергей Шойгу ранее уточнял, что в параде примут участие более 10 тысяч человек и 125 единиц вооружения и военной техники.

Напомним, в прошлом году во время выступления на параде Путин заявил, что коллективный Запад не предоставил России "гарантий безопасности" и у РФ "не было другого выхода", кроме как напасть на Украину.

Почему только россия празднует день победы – историк Ярослав Грицак

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