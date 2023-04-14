"Цели СВО достигнуты": главарь "вагнеровцев" Пригожин призвал прекратить войну против Украины

Пригожин заявил, что Россия уничтожила большое количество мужского населения Украины и захватила обширную территорию, поэтому целые СВО "можно считать выполненными".

Руководитель российского террористического ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин призвал прекратить войну против Украины, поскольку "целые спецоперации были достигнуты".

Об этом информирует УНИАН.

Он заявил, что "идеальным вариантом" сейчас было бы объявить о прекращении боевых действий против Украины и заявить, что "целые спецоперации" были выполнены.

"Идеальный вариант — это объявить об окончании "СВО", сообщить всем о том, что Россия достигла тех результатов, которые планировала, и в каком-то смысле мы действительно их достигли", — заявил он.

Пригожин объяснил такое решение тем, что Россия уже "перемолола большое количество" украинских военных и захватила большое количество территорий.

"Теоретически Россия эту жирную точку уже получила путем уничтожения большой части активного мужского населения Украины путем устрашения другой ее части, которая сбежала в Европу" Россия отрезала Азовское и большой кусок Черного моря, захватила жирный кусок территории Украины и создала сухопутный коридор в Крым. Теперь остается только одно: намертво закрепиться, увернуться на тех территориях, которые уже есть", – предложил террорист.

Напомним, ранее военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что Евгений Пригожин может свернуть операции "вагнеровцев" в Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что утечка секретных документов Пентагона выявила масштабный конфликт между силовыми структурами России.

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