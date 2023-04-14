Пригожин может свернуть операции ЧВК "Вагнер" в Украине: эксперт объяснил, что стоит за громкими заявлениями

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о том, что его проекту пришел конец, больше не будет заниматься тем, чем занимался до этого времени на украинской территории. С другой стороны, постоянно появляются сообщения о новых потерях в рядах частной военной компании "Вагнер".

То, что говорит Пригожин, не всегда следует воспринимать как правду, отметил в эфире телеканала FREEДОМ военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Пригожин вообще не может принимать никаких решений относительно дальнейшей судьбы ЧВК. Поскольку она зависит от тех или иных решений, которые принимаются высшим военно-политическим руководством РФ. У Пригожина была такая тирада слезливая по поводу закрытия проекта "Вагнер" в Украине, — это касалось потерь. Сегодня он не имеет возможности столь масштабно вербовать зэков в исправительных колоннах, как 2022 году. В ЧВК "Вагнер" не идет добровольно достаточное количество рекрутов на территории России. Все это приводит к тому, что при наличии колоссальных потерь у Пригожина нет ресурса для их компенсации. Пригожин столкнулся с тем, что некоторые его подразделения просто исчезают, потому что они уничтожаются. В целом проект не может закрыться. Ему на это никто не давал добро. Особенно с учетом того, что ЧВК "Вагнер" чаще всего используется в первой линии российскими регулярными войсками, а это означает, что их используют как мясо, и продолжают это делать, отказываться от такой тактики российские регулярные войска не намерены. Особенно учитывая, что в районе Бахмута сейчас, кроме ЧВК "Вагнер", все больше и больше в театре боевых действий начинает играть дессантура, которой необходимо кем-то прикрываться. "Вагнером" и будут продолжать прикрываться столько, сколько будет хватать этого живого мяса", – пояснил Коваленко.

Ранее российский оппозиционный журналист и правозащитник Марк Фейгин заявил, что Евгений Пригожин опасен для путинского режима, ведь неподконтролен силовым ведомствам РФ и имеет политические амбиции.

Ранее в разведке сообщили, что ЧВК "Вагнер" терпит сокрушительные потери в битвах за Бахмут.

Читайте также: