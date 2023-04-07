В Белгороде решили отменить парад на 9 мая: чего испугались в РФ

В российском Белгороде решили отменить традиционный военный парад ко Дню победы, 9 мая. Такое решение приняли местные власти.

Об этом сообщил местный губернатор Вячеслав Гладков.

Он также добавил, что решение по другим мерам к годовщине "победы" региональные власти намерены принять, "исходя из оперативной обстановки".

"Парада не будет, чтобы не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре Белгорода. Что касается салюта и шествия "бессмертного полка", то рассмотрим этот вопрос, равно как и празднование 80-летия прохоровской битвы, на ближайшем заседании оперативного штаба ", – заявил Гладков.

По его словам, причина такого решения — опасения по поводу возможного удара Вооруженных сил Украины. К слову, в местные власти в приграничных Украине регионах РФ традиционно обвиняют украинскую сторону в обстрелах.

Напомним, в Кремле начали подготовку ко Дню победы (9 мая). Однако что именно собираются показывать – точно неизвестно. Министр обороны Сергей Шойгу ранее уточнял, что в параде примут участие более 10 тысяч человек и 125 единиц вооружения и военной техники.

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