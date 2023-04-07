Зачем мы включаем "режим полета" в самолетах

Одна из проблем состоит в том, чего вы точно не ожидаете – это земные препятствия.

Если вы путешествуете самолетом, то вам, скорее всего, знакомы эти правила: "Пожалуйста, убедитесь, что ваше сиденье находится в вертикальном положении, откидные столики подняты, жалюзи на окнах подняты, ноутбуки хранятся в багажнике, а электронные устройства переведены в режим полета".

Первые четыре требования понятны, не правда ли? Жалюзи на окнах нужно приподнять, чтобы мы могли увидеть, если возникнет чрезвычайная ситуация, например, пожар. Столики должны быть сложены, а сидения нужно установить в вертикальное положение, чтобы мы могли быстро выйти из ряда. Карманы на спинке сидений недостаточно крепкие, чтобы удержать ваши ноутбуки.

А мобильные телефоны нужно перевести в режим полета, чтобы они не представляли опасности для самолета, верно? Все зависит от того, кого вы спросите.

Об этом говорится в статье CNN.

Технологии значительно развились

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Навигация и связь в авиации основываются на радиообслуживании, координируемом с 1920-х годов для минимизации помех.

Используемые сейчас цифровые технологии намного совершеннее, чем некоторые старые аналоговые технологии, которыми мы пользовались еще 60 лет назад. Исследования показали, что личные электронные устройства могут излучать сигнал в том же частотном диапазоне, что и коммуникационные и навигационные системы самолета, создавая так называемое электромагнитное вмешательство.

Но в 1992 году Авиационная администрация США и Boeing в независимом исследовании определили влияние электронных устройств на интерференцию во время полетов и не выявили проблем с компьютерами или другими личными электронными устройствами во время некритических фаз полета (взлеты и посадки считаются критическими фазами.)

Авиационная администрация США начала создавать зарезервированные частотные диапазоны для различных целей, таких как мобильные телефоны и навигационные и коммуникационные системы самолетов, чтобы они не "вмешивались" друг в друга. Правительства во всем мире разработали такие же стратегии и политику для предотвращения проблем с интерференцией в авиации. В ЕС с 2014 года разрешено оставлять электронные устройства включенными.

2,2 миллиарда пассажиров

Тогда почему авиационная индустрия продолжает запрещать использование мобильных телефонов, если существуют такие глобальные стандарты? Одна из проблем состоит в том, чего вы точно не ожидаете – это земные препятствия.

Беспроводные сети подключены с помощью серии башен. Эти сети могут перегрузиться, если все пассажиры, пролетающие над земляными сетями, будут использовать свои телефоны. Количество перелетавших в 2021 году пассажиров составило более 2,2 миллиарда, что составляет половину от пассажирского количества 2019 года. Так что беспроводные компании могут иметь правильную точку зрения в этом отношении.

Конечно, когда речь идет о мобильных сетях, наибольшим изменением в последние годы является переход на новый стандарт. Текущие беспроводные сети 5G — желательные из-за более высокой скорости передачи данных — вызывают беспокойство для многих представителей авиационной промышленности.

Диапазон радиочастотного пропускания ограничен, но мы продолжаем добавлять в него новые устройства. Представители авиационной промышленности отмечают, что диапазон радиочастотного пропускания беспроводной сети 5G достаточно близок к зарезервированному диапазону радиочастотного пропускания для авиационной навигации, что может привести к помехам для навигационных систем вблизи аэропортов, помогающих с посадкой самолетов.

Операторы аєропортов в Австралии и США выражали обеспокоенность по поводу безопасности авиации, связанной с введением сети 5G, однако в Европейском Союзе она, кажется, вводилась без таких проблем. Однако пока разумно ограничивать использование мобильных телефонов в самолетах, пока проблемы с 5G не будут решены.

Нельзя забывать о "воздушной агрессии"

Большинство авиакомпаний предоставляют клиентам услуги Wi-Fi, которые могут быть платными или бесплатными. С помощью новых технологий Wi-Fi пассажиры теоретически могут использовать свои мобильные телефоны для видеозвонков с друзьями или клиентами во время полета.

Стюардессы считают, что это было бы неудобством для команды самолета, которая должна была ждать, пока пассажиры завершат разговор, чтобы спросить их, хотят ли они что-нибудь поесть или попить. На пассажирском самолете из 200+ пассажиров обслуживание в воздухе займет больше времени, если все будут кому-то звонить по телефону.

Проблема использования телефонов при полете следует рассматривать и в социальном аспекте, когда могут говорить одновременно более 200 пассажиров. Во времена, когда нарушения порядка пассажиров, включая "воздушную агрессию", становятся все более частыми, использование телефонов на борту может стать еще одним фактором, изменяющим весь опыт полета.

Разрушительное поведение может принимать различные формы: от невыполнения требований безопасности, таких как неиспользование поясов безопасности, вербальные споры с пассажирами и членами экипажа, до физических конфликтов с пассажирами и экипажем — обычно это называют "воздушной агрессией".

Подводя итоги, можно сказать, что использование телефонов во время полета пока не мешает работе самолета. Но экипаж может быть не заинтересован в задержке с предоставлением обслуживания на борту всем пассажирам – их очень много, и занятость может быть очень высокой.

Однако 5G-технология близится к радиочастотному диапазону систем навигации самолетов. Нам нужно больше исследований, чтобы ответить на вопрос о влиянии 5G на навигацию самолетов при посадке. Помните, что когда мы говорим о двух наиболее критических фазах полета, в первую очередь речь идет о посадке.

Напомним, в ночь на 4 апреля в небе над Украиной заметили пассажирский самолет компании SkyUp. Оказалось, что его пытались эвакуировать из "Борисполя".

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