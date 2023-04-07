Навіщо ми вмикаємо "режим польоту" в літаках

Одна з проблем полягає в тому, чого ви точно не очікуєте — це земні перешкоди.

Якщо ви подорожуєте літаками, то вам, найімовірніше, знайомі ці правила: "Будь ласка, переконайтеся, що ваше сидіння перебуває у вертикальному положенні, відкидні столики підняті, жалюзі на вікнах підняті, ноутбуки зберігаються в багажнику, а електронні пристрої переведені в режим польоту".

Перші чотири вимоги зрозумілі, чи не так? Жалюзі на вікнах потрібно підняти, щоб ми могли побачити, якщо виникне надзвичайна ситуація, наприклад, пожежа. Столики мають бути складені, а сидіння треба встановити у вертикальне положення, щоб ми могли швидко вийти з ряду. Кишені на спинці сидінь недостатньо міцні, щоб утримати ваші ноутбуки.

А мобільні телефони потрібно перевести в режим польоту, щоб вони не становили небезпеки для літака, вірно? Все залежить від того, кого ви запитаєте.

Про це йдеться у статті CNN.

Технології значно розвинулися

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Навігація та зв'язок в авіації ґрунтуються на радіообслуговуванні, яке координується від 1920-х років для мінімізації перешкод.

Цифрові технології, які зараз використовуються, набагато досконаліші, ніж деякі старі аналогові технології, якими ми користувалися ще 60 років тому. Дослідження показали, що особисті електронні пристрої можуть випромінювати сигнал у тому самому частотному діапазоні, що й комунікаційні та навігаційні системи літака, створюючи так зване електромагнітне втручання.

Але 1992 року Авіаційна адміністрація США та компанія Boeing у незалежному дослідженні визначили вплив електронних пристроїв на інтерференцію під час польотів і не виявили проблем з комп'ютерами або іншими особистими електронними пристроями під час некритичних фаз польоту (злети та приземлення вважаються критичними фазами).

Також Авіаційна адміністрація США почала створювати зарезервовані частотні діапазони для різних цілей,як-от мобільні телефони та навігаційні і комунікаційні системи літаків, щоб вони не "втручалися" одна в одну. Уряди у всьому світі розробили такі ж стратегії та політику для запобігання проблем з інтерференцією в авіації. У ЄС від 2014 року дозволено залишати електронні пристрої увімкненими.

2,2 мільярда пасажирів

Тоді чому авіаційна індустрія продовжує забороняти використання мобільних телефонів, якщо вже існують такі глобальні стандарти? Одна з проблем полягає в тому, чого ви точно не очікуєте — це земні перешкоди.

Бездротові мережі підключені за допомогою серії веж. Ці мережі можуть перевантажитися, якщо всі пасажири, які пролітають над цими земляними мережами, використовуватимуть свої телефони. Кількість пасажирів, які літали 2021 року, становила понад 2,2 мільярда, що становить половину від пасажирської кількості 2019 року. Тож бездротові компанії можуть мати правильну точку зору стосовно цього.

Звичайно, коли йдеться про мобільні мережі, найбільшою зміною в останні роки є перехід на новий стандарт. Поточні бездротові мережі 5G — бажані через вищу швидкість передавання даних — викликають занепокоєння багатьох представників авіаційної промисловості.

Діапазон радіочастотного пропускання обмежений, але ми продовжуємо додавати до нього нові пристрої. Представники авіаційної промисловості зазначають, що діапазон радіочастотного пропускання бездротової мережі 5G досить близький до зарезервованого діапазону радіочастотного пропускання для авіаційної навігації, що може призвести до перешкод для навігаційних систем поблизу аеропортів, які допомагають з приземленням літаків.

Аеропортові оператори в Австралії та США висловлювали стурбованість щодо безпеки авіації, пов'язаної з запровадженням мережі 5G, проте в Європейському Союзі вона, здається, запроваджувалася без таких проблем. Однак поки що розумно обмежувати використання мобільних телефонів на літаках, поки проблеми з 5G не будуть вирішені.

Не можна забувати про "повітряну агресію"

Більшість авіакомпаній надають клієнтам послуги Wi-Fi, які можуть бути платними або безкоштовними. За допомогою нових технологій Wi-Fi пасажири теоретично можуть використовувати свої мобільні телефони для відеодзвінків з друзями або клієнтами під час польоту.

Стюардеси вважають, що це було б незручністю для команди літака, яка мусила б чекати, доки пасажири завершать розмову, щоб запитати їх, чи хочуть вони щось поїсти чи попити. На пасажирському літаку з 200+ пасажирами обслуговування в повітрі займе більше часу, якщо всі будуть комусь телефонувати.

Проблему використання телефонів під час польоту варто розглядати і в соціальному аспекті, коли можуть говорити одночасно понад 200 пасажирів. У часи, коли порушення порядку пасажирами, включно з "повітряною агресією", стають все частішими, використання телефонів на борту може стати ще одним фактором, який змінює весь досвід польоту.

Руйнівна поведінка може набувати різних форм: від невиконання вимог безпеки, як-от невикористання пасків безпеки, вербальні суперечки з пасажирами та членами екіпажу, до фізичних конфліктів із пасажирами та екіпажем — зазвичай це називають "повітряною агресією".

Підбиваючи підсумки, можна сказати, що використання телефонів під час польоту наразі не заважає роботі літака. Але екіпаж може бути не зацікавлений у затримці з наданням обслуговування на борту всім пасажирам — їх дуже багато, і зайнятість може бути дуже високою.

Однак 5G-технологія наближається до радіочастотного діапазону систем навігації літаків. Нам потрібно більше досліджень, щоб відповісти на запитання про вплив 5G на навігацію літаків під час приземлення. Пам'ятайте, що коли ми говоримо про дві найбільш критичні фази польоту, в першу чергу йдеться про приземлення.

Нагадаємо, у ніч проти 4 квітня в небі над Україною помітили пасажирський літак компанії SkyUp. Виявилося, що його намагалися евакуювати з "Борисполя".

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