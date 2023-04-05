Категорія
Ексклюзив ТСН
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У небі над Україною помітили пасажирський літак: що про це відомо

Автор
Олександр МарущакОлександр Марущак
Дата публікації
Перегляди
429
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У небі над Україною помітили пасажирський літак: що про це відомо

Фото: skyup.aero

Літак евакуювали з Києва до ЄС.

У ніч проти 4 квітня у небі над Україною помітили пасажирський літак компанії SkyUp. Виявилось, що його намагались евакуювати з "Борисполя". 

Про це ТСН.ua розповіли нам в пресслужбі SkyUp. 

"Можу поділитись тільки загальною інформацією: ми евакуювала свій літак UR-SQP Boeing 737-800 на 189 місць з аеропорту Бориспіль (Київ) в аеропорт Ясси (Румунія). Це був останній борт з нашого флоту, який знаходився в Україні. Якраз перед самою війною його розвернули на кордоні. Тепер всі 12 літаків авіакомпанії перебувають за кордоном, частина з них вже задіяна в операційній діяльності SkyUp: мокрий лізинг, чартерні, гуманітарні, евакуаційні та спеціальні рейси. На жаль, поки більшим не можу поділитись - самі розумієте, питання безпеки. Сподіваюсь, що вже після перемоги зможемо більш детально та предметно говорити про цей переліт. Так, весь цей час протягом війни він був у Борисполі", -  розповіли нам в пресслужбі SkyUp. 

©

Нагадаємо, пізно ввечері 22 лютого над повітряним простором України, який закритий від початку російського вторгнення - 24 лютого 2022 року, помітили пасажирський літак LO122 Дубай – Варшава.

Читайте також:

Літак компанії SkyUp "Київ-Батумі" після зльоту через аварійну ситуацію повернувся назад у аеропорт: з’явились відео із салону

Літак компанії SkyUp "Київ-Батумі" після зльоту через аварійну ситуацію повернувся назад у аеропорт: з’явились відео із салону

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
429
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація