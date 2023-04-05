У небі над Україною помітили пасажирський літак: що про це відомо

У ніч проти 4 квітня у небі над Україною помітили пасажирський літак компанії SkyUp. Виявилось, що його намагались евакуювати з "Борисполя".

Про це ТСН.ua розповіли нам в пресслужбі SkyUp.

"Можу поділитись тільки загальною інформацією: ми евакуювала свій літак UR-SQP Boeing 737-800 на 189 місць з аеропорту Бориспіль (Київ) в аеропорт Ясси (Румунія). Це був останній борт з нашого флоту, який знаходився в Україні. Якраз перед самою війною його розвернули на кордоні. Тепер всі 12 літаків авіакомпанії перебувають за кордоном, частина з них вже задіяна в операційній діяльності SkyUp: мокрий лізинг, чартерні, гуманітарні, евакуаційні та спеціальні рейси. На жаль, поки більшим не можу поділитись - самі розумієте, питання безпеки. Сподіваюсь, що вже після перемоги зможемо більш детально та предметно говорити про цей переліт. Так, весь цей час протягом війни він був у Борисполі", - розповіли нам в пресслужбі SkyUp.

Нагадаємо, пізно ввечері 22 лютого над повітряним простором України, який закритий від початку російського вторгнення - 24 лютого 2022 року, помітили пасажирський літак LO122 Дубай – Варшава.

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