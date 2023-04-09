Блогерка Тетяна Парфільєва розсекретила стать майбутньої дитини

Відома українська блогерка та бізнесвумен Тетяна Парфільєва та її чоловік, підприємець Іван Кришталь, нарешті дізналися стать майбутньої дитини.

Знамените подружжя влаштувало gender party в одному зі столичних ресторанів з видом на Дніпро. На свято пара запросила лише близьких друзів та рідних.

Перед тим, як дізнатися, хто ж буде хлопчик чи дівчинка, блогерка запропонувала своїм гостям поділитися своїми здогадками на спеціальній дошці. Голоси були майже на рівні, але з перевагою в один бал більшість виявилася за хлопчика. Сама ж молода матуся напередодні написала, що вони будуть раді у будь-якому випадку.

Тетяна Парфільєва / Фото: instagram.com/tanyaparfileva

Стать майбутньої дитини Тетяна та Іван дізналися за допомогою кольорового диму. Він виявився синього кольору, тож у пари буде хлопчик. Свої щасливі емоції пара показала на відео в Instagram.

Нагадаємо, що радісною новиною про свою першу вагітність 28-річна Тетяна Парфільєва поділилася з шанувальниками у березні.

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