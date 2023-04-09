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Блогерка Тетяна Парфільєва розсекретила стать майбутньої дитини

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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295
Час на прочитання
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Блогерка Тетяна Парфільєва розсекретила стать майбутньої дитини

Тетяна Парфільєва з чоловіком / Фото: instagram.com/vanyakryshtal

Подружжя влаштувало gender party.

Відома українська блогерка та бізнесвумен Тетяна Парфільєва та її чоловік, підприємець Іван Кришталь, нарешті дізналися стать майбутньої дитини. 

Знамените подружжя влаштувало gender party в одному зі столичних ресторанів з видом на Дніпро. На свято пара запросила лише близьких друзів та рідних. 

Перед тим, як дізнатися, хто ж буде хлопчик чи дівчинка, блогерка запропонувала своїм гостям поділитися своїми здогадками на спеціальній дошці. Голоси були майже на рівні, але з перевагою в один бал більшість виявилася за хлопчика. Сама ж молода матуся напередодні написала, що вони будуть раді у будь-якому випадку.

Тетяна Парфільєва / © instagram.com/tanyaparfileva
Тетяна Парфільєва / Фото: instagram.com/tanyaparfileva

Стать майбутньої дитини Тетяна та Іван дізналися за допомогою кольорового диму. Він виявився синього кольору, тож у пари буде хлопчик. Свої щасливі емоції пара показала на відео в Instagram.

Нагадаємо, що радісною новиною про свою першу вагітність 28-річна Тетяна Парфільєва поділилася з шанувальниками у березні.

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Дата публікації
Перегляди
295
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