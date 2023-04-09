Анатолій Анатоліч замилував світлиною з двома підрослими доньками

Дівчата позували поруч з зірковим татом.

Український телеведучий та блогер Анатолій Анатоліч показав своїх підрослих доньок - 11-річну Алісу та 10-річну Лолу.

Милою світлиною з донечками Анатоліч поділився на своїй сторінці в Instagram. На фото Лола та Аліса ніжно обійняли свого зіркового тата.

Як написав у дописі Анатоліч, цією світлиною він хотів нагадати, що в першу чергу його обов'язок - бути батьком для своїх дітей, а вже потім робота.

"Хочу цією фотографією нагадати, що я все ж таки більше батько, ніж блогер", - написав ведучий.

Анатолій Анатоліч з доньками / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

У коментарях під фото шанувальники шоумена похвалили його за те, який він чудовий батько: "Гарна сім‘я", "Діти мають чудового батька і чудовий приклад", "Татусеві донечки", "У вас чарівна родина".

Нагадаємо, що корім двох донечок Анатолій разом зі своєю дружиною, піарницею Юлією Бойко, також виховує півторарічного сина Ніла.

Днями Анатолій Анатоліч зробив майстерну пародію на зрадницю Ані Лорак, яка дала безглузде інтерв'ю російській пропагандистці.

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