Оля Полякова прокоментувала чималу різницю у віці з 60-річним чоловіком

Артистка пригадала, як її чоловік не побоявся одружитися з нею, коли їй було 23 роки.

Українська співачка Оля Полякова не приховує, що її чоловік, бізнесмен Вадим Буряковський помітно старший від неї.

У новому випуску YouTube-проєкту "Дорослі дівчата" артистка зазначила, що різниця у віці між ними складає 16 років. За словами Полякової, коли вони 20 років тому одружувалися, оточення її коханого намагалося відмовити його від весілля:

Оля Полякова з чоловіком

"У мене з моїм чоловіком різниця у віці 16 років. Йому всі казали: "Вона тебе кине, що ти робиш". Зараз всі ці люди, вони просто шоковані, що ми вже 20 років живемо. Він тоді мені сказав цю фразу: "Щастя вартує кожної секунди". Коли він тоді в це пірнав, будучи 40-річним чоловіком. Я лише сьогодні розумію, що таке 40 років, це нічого! Він же такий же був. В нього ж теж були крила. 23-річна дівчина, в яку він просто закохався. Йому було все одно, хай вона його роздягне, нехай вона його збанкрутує, нехай вона забере все, але дасть йому те щастя, яке він відчував", - сказала Полякова.

На думку виконавиці так вчинити могла лише смілива людина – обрати себе і своє щастя.

Зазначимо, що Оля Полякова вийшла заміж за українського бізнесмена Вадима Буряковського 11 вересня 2004 року. У подружжя є двоє спільних дітей – 18-річна Марія і 11-річна Аліса.

Оля Полякова з чоловіком та доньками / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо, раніше Оля Полякова показала себе у найбільшій вазі. Артистка набрала 22 кілограми після другої вагітності і важила 86 кілограмів.

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