Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Оля Полякова прокомментировала немалую разницу в возрасте с 60-летним мужем

Оля Полякова прокомментировала немалую разницу в возрасте с 60-летним мужем

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
10к
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Оля Полякова прокомментировала немалую разницу в возрасте с 60-летним мужем

Оля Полякова с мужем

Артистка вспомнила, как ее муж не побоялся жениться на ней, когда ей было 23 года.

Украинская певица Оля Полякова не скрывает, что ее муж, бизнесмен Вадим Буряковский заметно старше ее.

В новом выпуске YouTube-проекта "Дорослі дівчата" артистка отметила, что разница в возрасте между ними составляет 16 лет. По словам Поляковой, когда они 20 лет назад женились, окружение ее возлюбленного пыталось отговорить его от свадьбы:

Оля Полякова с мужем / ©
Оля Полякова с мужем

"У меня с моим мужем разница в возрасте 16 лет. Ему все говорили: "Она тебя бросит, что ты делаешь". Сейчас все эти люди, они просто шокированы, что мы уже 20 лет живем. Он тогда мне сказал эту фразу:" Счастье стоит каждой секунды". Когда он тогда в это нырял, будучи 40-летним мужчиной. Я только сегодня понимаю, что такое 40 лет, это ничего! Он же такой же был. У него тоже были крылья. 23-летняя девушка, в которую он просто влюбился. Ему было все равно, пусть она его разденет, пусть она его обанкротит, пусть она отнимет все, но даст ему то счастье, которое он испытывал", — сказала Полякова.

По мнению исполнительницы, так поступить мог только смелый человек – выбрать себя и свое счастье.

Отметим, что Оля Полякова вышла замуж за украинского бизнесмена Вадима Буряковского 11 сентября 2004 года. У супругов есть двое общих детей – 18-летняя Мария и 11-летняя Алиса.

Оля Полякова с мужем и дочерьми / © instagram.com/polyakovamusic
Оля Полякова с мужем и дочерьми / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Напомним, ранее Оля Полякова показала себя в самом большом весе. Артистка набрала 22 килограмма после второй беременности и весила 86 килограммов.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
10к
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация